Apple запустила стриминговий сервис Apple TV +
1 ноября, 2019, 12:38
Американская компания Apple запустила 1 ноября запустила собственный стриминговий сервис Apple TV +
Об этом говорится на сайте компании.
Платформа Apple TV + предлагает пользователям пробный период сроком на семь дней. После пробного периода можно будет приобрести подписку, стоимость которого превысит $ 4,99 в месяц.
Apple TV + является частью программы Apple TV и объединяет проекты сервисов с платными подписками вроде Amazon, шоу с кабельными каналами как HBO, Starz, Epix и Showtime, а также фильмы с iTunes. Платформа доступна в приложении Apple TV на устройствах Apple, на сайте tv.apple.com, а также на Smart-TV от LG, Samsung и телевизорах от Amazon под названием fireTV.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"