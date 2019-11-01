Apple запустила стриминговий сервис Apple TV +

1 ноября, 2019, 12:38

Американская компания Apple запустила 1 ноября запустила собственный стриминговий сервис Apple TV +

Об этом говорится на сайте компании.

Платформа Apple TV + предлагает пользователям пробный период сроком на семь дней. После пробного периода можно будет приобрести подписку, стоимость которого превысит $ 4,99 в месяц.

Apple TV + является частью программы Apple TV и объединяет проекты сервисов с платными подписками вроде Amazon, шоу с кабельными каналами как HBO, Starz, Epix и Showtime, а также фильмы с iTunes. Платформа доступна в приложении Apple TV на устройствах Apple, на сайте tv.apple.com, а также на Smart-TV от LG, Samsung и телевизорах от Amazon под названием fireTV.