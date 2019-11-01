+ $ 106 млн: Нефедов ответил на упреки о низких доходах на таможне
Об этом глава таможни Максим Нефедов сообщил в Facebook.
"Вот динамика таможенных платежей за то время, пока наша команда создает Новую таможню. При этом стоимость налогооблагаемого импорта за это время снизилась на 0.8% (газ и нефть падают в цене на мировых рынках)", - заявил он.
Таможенные платежи - налоги и сборы (обязательные платежи), взимаемые при перемещении товаров через таможенную границу Украины и начисляемые в грузовой таможенной декларации.
По словам Нефедова, его задача проста: строить таможню, которая работает по закону, "а не по телефонному праву", которая пользуется доверием общества, которая платит сотрудникам адекватные зарплаты - но и наказывает всех "неадекватов" в собственных рядах, которая работает быстро и незаметно для "белых" импортеров-экспортеров.
Главный таможенник страны отметил, что большинство членов комитета налоговой и таможенной политики разделяют такое его видение.
- Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял , что ОПГ пользуется консультациями экс-главы СБУ в 2010-2012 годах и главы таможни в 2007-2009 годах Валерия Хорошковского, чтобы улучшить показатели на таможне, так как "Нефедову очень не удается"
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