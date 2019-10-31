Зозулю признали лучшим футболистом октября в Испании

31 октября, 2019, 15:45

Украинского футболиста Романа Зозулю признали лучшим футболистом испанского клуба "Альбасете" в октябре

Об этом сообщает Fútbol Mahou в twitter.

Зозуля в октябре забил за "Альбасете" два гола, которые оказались для его команды победными. Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Главный тренер "Альбасете" выразил восхищение игрой Зозули и назвал украинца лучшим форвардом, с которым ему приходилось работать на протяжении карьеры.

"Роман - лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораля и Хесе, но он совершеннейший. Он много дает нам", - сказал Рамис.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @AlbaceteBPSAD en el mes de octubre es ... ¡Zozulia! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos pic.twitter.com/yAlQv7gNl8 - Fútbol Mahou (@futbolmahou) October 31, 2019