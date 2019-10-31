Зозулю признали лучшим футболистом октября в Испании
Об этом сообщает Fútbol Mahou в twitter.
Зозуля в октябре забил за "Альбасете" два гола, которые оказались для его команды победными. Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Главный тренер "Альбасете" выразил восхищение игрой Зозули и назвал украинца лучшим форвардом, с которым ему приходилось работать на протяжении карьеры.
"Роман - лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораля и Хесе, но он совершеннейший. Он много дает нам", - сказал Рамис.
Y el #JugadorCincoEstrellas del @AlbaceteBPSAD en el mes de octubre es ... ¡Zozulia! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos pic.twitter.com/yAlQv7gNl8- Fútbol Mahou (@futbolmahou) October 31, 2019
- Напомним, 20 октября гол Романа Зозули принес "Альбасете" победу в матче чемпионата Испании против "Фуэнлабрада".
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