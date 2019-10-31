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Espreso.tvСпортЗозулю признали лучшим футболистом октября в Испании

Зозулю признали лучшим футболистом октября в Испании


фото: twitter
Украинского футболиста Романа Зозулю признали лучшим футболистом испанского клуба "Альбасете" в октябре

Об этом сообщает Fútbol Mahou в twitter.

Зозуля в октябре забил за "Альбасете" два гола, которые оказались для его команды победными. Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Главный тренер "Альбасете" выразил восхищение игрой Зозули и назвал украинца лучшим форвардом, с которым ему приходилось работать на протяжении карьеры.

"Роман - лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораля и Хесе, но он совершеннейший. Он много дает нам", - сказал Рамис.

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