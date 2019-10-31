 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский встретился со Столтенбергом

Зеленский встретился со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что переговоры проходят в узком кругу.

По окончании встречи Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина - НАТО. Заседание пройдет в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2019 четверг

30 октября, 2019 среда

больше новостей

31 октября, 2019 четверг

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать