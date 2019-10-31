Зеленский встретился со Столтенбергом

31 октября, 2019, 09:46

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что переговоры проходят в узком кругу.

По окончании встречи Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина - НАТО. Заседание пройдет в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.