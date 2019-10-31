Известный итальянский футболист рассказал подробности вооруженного ограбления

31 октября, 2019, 20:57

Экс-футболист "Ювентуса" Клаудио Маркизио признался, что грабители похитили все, что могли найти

Об этом сообщает Corriere della sera .

Бывший полузащитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома.

"29 октября в наш дом в Виново ворвались пять человек. Они спросили, где находится сейф. Я сказал им, что у нас нет сейфа, но они не поверили мне. У нас правда его нет. Грабители направили оружие в лицо мне и моей жене. Это было трудно, так как ранее я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, мы смогли сохранять спокойствие ", - признался спортсмен.

Бывший футболист также рассказал, где находились дети во время нападения на дом.

"Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, их дедушка на тот момент еще не привел их домой. Тренер детей был первым, кто заподозрил неладное, потому что мы не отвечали на звонки. Грабители начали спешить, когда поняли, что кто-то о нас заботится ", - рассказал Маркизио.

На данный момент туринская полиция изучает видео с камер наблюдения и пытается разыскать грабителей. Экс-футболист и его жена в результате инцидента не пострадали, а стоимость похищенного имущества пока устанавливается.