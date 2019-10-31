Введение закона о нацбезопасности и реформирование СБУ: генсек НАТО назвал ожидания от Рады

31 октября, 2019, 13:14

Столтенберг выступил в Верховной Раде и подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми

Об этом генеральный секретарь НАТО сказал, выступая перед украинским парламентом, передает Эспрессо.TV .

"Наше партнерство - это не дорога с односторонним движением. Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства дома, Украина в течение многих лет доказала, что она является крепким и эффективным партнером НАТО, участвуя в миссиях НАТО по всему миру: от нашей тренировочной миссии в Афганистане до развертывания военных инженеров в Косово. Она также вносит свой вклад в силы реагирования НАТО и готовится внести свой вклад в тренировочную миссию НАТО в Ираке. Украина помогает улучшить и усовершенствовать евроатлантическую безопасность. И я вам за это благодарен", - сказал Йенс В. лтенберг.

Он обратился к народным депутатам, подчеркнув, что новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему.

"И все вы уже сделали мощный рывок вперед. И я ожидаю введение закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году с парламентским контролем над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирования СБУ", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он сообщил, что советники НАТО будут работать с украинскими парламентариями над внедрением евроатлантических принципов и лучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения прав меньшинств, для борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными.

"С тем, чтобы институты Украины лучше служили народу Украины", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, это будет поддерживать стремление Украины вступить в НАТО.

"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству в НАТО не является легкой. Тем, кто хочет иметь это, необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы. Но, в конце концов, членство - это решение членов НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только их. Никто за пределами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушел в прошлое", - подчеркнул Столтенберг.