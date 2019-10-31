ВР вернула в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении
Об этом сообщает УП .
За проголосовали 259 депутатов.
Представляла законопроект ко второму чтению глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская.
"Что предлагает этот законопроект ко второму чтению? Ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн грн превышают его законные доходы", - рассказала она.
В законе есть механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника превышают законные доходы, начиная с 1 млн грн.
"Эти два механизма (ответственность и конфискация - ред.) будут работать вместе и соответственно за крупнейшин кражи будет уголовная ответственность, за меньшие - гражданская конфискация ... Механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда. Предусматривает, что прокуратура собирать доказательства, идти в суд, и только в том случае, если суд соглашается с представленными доказательствами, наступает гражданская конфискация ", - сказала Красносельская.
Она добавила, что инструменты (гражданская конфискация и уголовная ответственность) - будут доступны только НАБУ, САП и ВАКС.
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