Великобритания: палата лордов поддержала досрочные выборы 12 декабря
31 октября, 2019, 10:58
Палата лордов британского парламента проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря
Об этом сообщает Sky News.
Законопроект, состоявший из одной страницы, во вторник быстро прошел через Палату общин, и к нему произошло два чтения, во время которых не было никаких возражений.
Переход от третьего чтения до принятия занял примерно минуту.
Заключительный этап принятия законопроекта - согласие королевы Елизаветы II. После этого начинается предвыборная кампания.
Напомним, накануне 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, проложившее путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.
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