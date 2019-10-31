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Espreso.tvМирВеликобритания: палата лордов поддержала досрочные выборы 12 декабря

Великобритания: палата лордов поддержала досрочные выборы 12 декабря


фото: reuters
Палата лордов британского парламента проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря

Об этом сообщает Sky News.

Законопроект, состоявший из одной страницы, во вторник быстро прошел через Палату общин, и к нему произошло два чтения, во время которых не было никаких возражений.

Переход от третьего чтения до принятия занял примерно минуту.

Заключительный этап принятия законопроекта - согласие королевы Елизаветы II. После этого начинается предвыборная кампания.

Напомним, накануне 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, проложившее путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.

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