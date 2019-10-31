В Золотом осталось 10 ветеранов, - Троян

31 октября, 2019, 21:19

Большая часть ветеранов поехали из Золотого, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян

Об этом сказал заместитель главымНацполиции Вадим Троян в эфире hromadske .

По его словам, сейчас в Золотом 10 волонтеров-ветеранов, оружие вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", - рассказал Троян.

Он добавил, что военные в Золотом выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои. Также там находится взвод Нацгвардии, который охраняет общественный порядок.

Троян сказал, что внештатных ситуаций не было.