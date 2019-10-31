В Золотом осталось 10 ветеранов, - Троян
31 октября, 2019, 21:19
Большая часть ветеранов поехали из Золотого, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян
Об этом сказал заместитель главымНацполиции Вадим Троян в эфире hromadske .
По его словам, сейчас в Золотом 10 волонтеров-ветеранов, оружие вывезли в сопровождении полиции.
"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", - рассказал Троян.
Он добавил, что военные в Золотом выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои. Также там находится взвод Нацгвардии, который охраняет общественный порядок.
Троян сказал, что внештатных ситуаций не было.
- В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам ВСУ пришли патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов.
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