В Украине построят один из крупнейших ветропарков в Европе

31 октября, 2019, 09:48

Компания из Норвегии NBT AS и китайская China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. подписали контракты на строительство ветроэлектростанций (ВЭС) Зофия II и Зофия III в Запорожской области

Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. - "дочка" Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China).

23 октября были подписаны два EPC-контракта (предусматривают проектирование, закупку и строительство). Мощность ветроэлектростанции Зофия II составит 300 МВт, Зофия III - 450 МВт.

В пресс-релизе отмечается, что они станут крупнейшим наземным ветропарком в Европе. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд евро, что равняется примерно 1% ВВП Украины.

NBT подписала предварительное соглашение о финансировании этих ВЭС с Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) и China Construction Bank (CCB) на сумму 500 млн евро. Еще 250 млн евро NBT хочет привлечь от других международных банков.

"Планируется, что после завершения строительства двух ветряных электростанций их производительность составит 2900 ГВт-ч в год и будет достаточной для удовлетворения потребностей примерно 340 тыс. домашних хозяйств", - говорится в пресс-релизе.