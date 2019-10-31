В США в третий раз с начала года снизили базовую ставку: чтобы избежать кризиса

31 октября, 2019, 12:14

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 0,25% - с 1,75% до 1,5%

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Ранее Федрезерв снизил ставку в июле и сентябре, оба раза по 25 базисных пункта.

Решение о будущем движение ставки будут приниматься исходя из уровня занятости и инфляции, а также действующей и ожидаемой экономической ситуации, говорится в сообщении.

Комитет по открытым рынкам ФРС изменил формулировку своего заявления, отказавшись от обещания "действовать определенным образом для поддержания роста" и добавив обещание следить за данными по мере того, как оно будет "оценивать целесообразную траекторию целевого диапазона ставки федерального финансирования".

"Мы считаем, что монетарная политика находится на хорошем уровне. Мы ожидаем, что текущее состояние политики, скорее всего, останется уместным до тех пор, пока поступающая информация об экономике будет в целом соответствовать нашим прогнозам", - сказал на пресс-конференции после решения председатель ФРС Джером Пауэлл.

Как и в сентябрьском заявлении, ФРС сослалась на последствия глобальных событий, принимая решение снизить целевой диапазон ключевой ставки до 1,5-1,75%.

На пресс-конференции Пауэлл также отметил, что риски, связанные с торговой напряженностью и Brexit, демонстрируют признаки ослабления.