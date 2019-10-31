В США обещают противодействовать "Северному потоку-2"

31 октября, 2019, 08:17

США помогут Украине противодействовать строительству российского газопровода "Северный поток-2", чтобы газ в страны Европы продолжал поступать через территорию Украины, а Россия не получила рычаг давления на европейские государства

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, передает theБабель.

"Первоочередной задачей является противодействие" Северному потоку-2 ". Это строительство означает создание Россией зависимости для осуществления контроля (над странами ЕС, - ред.) Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит огромный рычаг давления", - сказал он.

Напомним, 30 октября стало известно, что Дания разрешила строительство "Северного потока-2".

До этого Дания была единственной страной, которая с 2017 года не позволяла размещать в своих территориальных водах трубы газопровода "Nord Sream-2", чем постоянно оттягивала его запуск, который планировался на конец 2019 года.

Из-за такой позиции Дании Россия должна біла изменить проект "Потока", что повлекло бы за собой отсрочку его запуска и дополнительные расходы более чем 560 млн евро.