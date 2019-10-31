В Пакистане после взрыва загорелся пассажирский поезд: 65 погибших
Об этом сообщает Sky News .
Как сообщается, поезд Tezgam следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. Во время движения произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров.
Мощный огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.
Представитель пакистанской железной дороги подтвердил, что причиной пожара стал взрыв газового баллона. Однако, по его словам, возгорание возникло из-за взрыва двух кухонных плит, когда повара добавляли масло.
Кроме того, по данным чиновников, большинство смертей произошло потому, что люди прыгали с поезда во время движения.
В настоящее время пожар потушен. Движение по железной дороге обещают восстановить через 2 часа.
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