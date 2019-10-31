В Пакистане после взрыва загорелся пассажирский поезд: 65 погибших

31 октября, 2019, 11:20

В Пакистане, в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли 65 человек, десятки пострадали

Об этом сообщает Sky News .

Как сообщается, поезд Tezgam следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. Во время движения произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров.

Мощный огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.

Представитель пакистанской железной дороги подтвердил, что причиной пожара стал взрыв газового баллона. Однако, по его словам, возгорание возникло из-за взрыва двух кухонных плит, когда повара добавляли масло.

Кроме того, по данным чиновников, большинство смертей произошло потому, что люди прыгали с поезда во время движения.

В настоящее время пожар потушен. Движение по железной дороге обещают восстановить через 2 часа.