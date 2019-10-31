31 октября, 2019, 18:27

В Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата

Об этом сообщает "Думская".

Работы по демонтажу проводили представители общественной организации "Национальное сопротивление". Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации.

Предлагается передать барельеф после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования.

Жуков подпадает под декомунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.