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Espreso.tvОбществоВ Мариуполь приехал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Видео

В Мариуполь приехал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Видео

Делегация американских дипломатических представителей во главе с временно поверенным в делах США в Украине Послом Уильямом Тейлором в районе проведения ООС ознакомилась с ситуацией по безопасности в Азовском море

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы, с целью демонстрации военно-политической поддержки Украины, посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины.

В ходе визита представители командования Объединенных сил и частей ВМС ВСУ рассказали дипломатам из США о ситуации безопасности в Азовском море, а также особенностях действий российских оккупационных войск и действий россиян в акватории Азова.

Штаб ООС сообщает, что в рамках мероприятия для дипломатической группы из США провели обзорную экскурсию на поисково-спасательным судне "Донбасс" и вышли в море на малом бронированном артиллерийском катере "Кременчуг".

 

 

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