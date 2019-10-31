В Мариуполь приехал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Видео
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы, с целью демонстрации военно-политической поддержки Украины, посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины.
В ходе визита представители командования Объединенных сил и частей ВМС ВСУ рассказали дипломатам из США о ситуации безопасности в Азовском море, а также особенностях действий российских оккупационных войск и действий россиян в акватории Азова.
Штаб ООС сообщает, что в рамках мероприятия для дипломатической группы из США провели обзорную экскурсию на поисково-спасательным судне "Донбасс" и вышли в море на малом бронированном артиллерийском катере "Кременчуг".
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