В Киеве пошел снег. Видео

31 октября, 2019, 13:53

В четверг, 31 октября, в Киеве пошел снег

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Редкий снег с едва заметными снежинками начинался в разных районах столицы еще рано утром, но около 13:40 снегопад возобновился уже с большей силой.

Смотрите видео, как это выглядело!