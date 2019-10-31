В Киеве пошел снег. Видео
31 октября, 2019, 13:53
В четверг, 31 октября, в Киеве пошел снег
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Редкий снег с едва заметными снежинками начинался в разных районах столицы еще рано утром, но около 13:40 снегопад возобновился уже с большей силой.
Смотрите видео, как это выглядело!
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