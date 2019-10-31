В Конгрессе США одобрили резолюцию о запрете на участие России в саммите Большой семерки
31 октября, 2019, 08:00
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США принял резолюцию о запрете РФ участвовать в саммите G7
Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-демократ Альбио Сайрус.
"Комитет единогласно принял мою резолюцию H.Res.546, отвергая включение России в будущие саммиты Большой семерки до тех пор, пока она не будет уважать территориальный суверенитет своих соседей и стандарты демократического общества", - написал Сайрус.
Ранее сенаторы США выступили против возвращения России к G7.
The Committee unanimously passed my resolution, H.Res.546, disapproving of Russia's inclusion in future G7 summits until it respects the territorial sovereignty of its neighbors and the standards of democratic societies. https://t.co/EuZLQw2rFL- Albio Sires (@RepSires) 30 октября 2019 г.
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