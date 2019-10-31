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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США одобрили резолюцию о запрете на участие России в саммите Большой семерки

В Конгрессе США одобрили резолюцию о запрете на участие России в саммите Большой семерки

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США принял резолюцию о запрете РФ участвовать в саммите G7

Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-демократ Альбио Сайрус.

"Комитет единогласно принял мою резолюцию H.Res.546, отвергая включение России в будущие саммиты Большой семерки до тех пор, пока она не будет уважать территориальный суверенитет своих соседей и стандарты демократического общества", - написал Сайрус.

Ранее сенаторы США выступили против возвращения России к G7.

 

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