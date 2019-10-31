В Конгрессе США одобрили резолюцию о запрете на участие России в саммите Большой семерки

31 октября, 2019, 08:00

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США принял резолюцию о запрете РФ участвовать в саммите G7

Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-демократ Альбио Сайрус.

"Комитет единогласно принял мою резолюцию H.Res.546, отвергая включение России в будущие саммиты Большой семерки до тех пор, пока она не будет уважать территориальный суверенитет своих соседей и стандарты демократического общества", - написал Сайрус.

Ранее сенаторы США выступили против возвращения России к G7.