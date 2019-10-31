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Espreso.tvОбществоВ Голосеевском районе Киева Hyundai врезался и выбросил Lanos в кювет, есть погибший

В Голосеевском районе Киева Hyundai врезался и выбросил Lanos в кювет, есть погибший

На Столичном шоссе, в направлении области, Hyundai на большой скорости влетел в заднюю часть Daewoo Lanos

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

На Столичном шоссе, в направлении области, Daewoo Lanos стал в левую полосу на светофоре для поворота на улицу Старокиевскую. В это время на большой скорости в заднюю часть авто врезался водитель автомобиля Hyundai.

"Удар был такой силы, что Lanos выбросило в кювет, а от самой машины мало что осталось", - отметили Стражи Эспрессо.

В Daewoo, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, которых зажало в каркасе искореженного авто. Для их освобождения приехала команда спасателей МЧС. Также на место происшествия прибыло 4 кареты скорой помощи.

Сообщается, что обоих водителей и двух пассажиров госпитализированы. Одному мужчине - пассажиру Lanos - врачи констатировали смерть.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая и определит вину водителей.

 

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