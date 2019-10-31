В центре Киева горит дом на перекрестке Пирогова и Хмельницкого

31 октября, 2019, 22:48

В Шевченковском районе на улице Пирогова загорелась крыша шестиэтажного жилого дома

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

На тушение пожара прибыло несколько нарядов спецтехники ГСЧС. Дом эвакуирован и обесточен. Сейчас о пострадавших неизвестно.

Однако на месте находятся врачи скорой помощи. Полиция перекрыла движение по улице. Продолжается тушение пожара.