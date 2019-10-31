В центре Киева горит дом на перекрестке Пирогова и Хмельницкого
31 октября, 2019, 22:48
В Шевченковском районе на улице Пирогова загорелась крыша шестиэтажного жилого дома
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
На тушение пожара прибыло несколько нарядов спецтехники ГСЧС. Дом эвакуирован и обесточен. Сейчас о пострадавших неизвестно.
Однако на месте находятся врачи скорой помощи. Полиция перекрыла движение по улице. Продолжается тушение пожара.
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