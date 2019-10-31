В Беларуси нашли печатку, которая, вероятно, принадлежала Владимиру Мономаху

31 октября, 2019, 19:00

Во время раскопок на Новом замке в белорусском Гродно минский археолог Иван Спирин нашел подвесную печатку, предварительно датированную XI веком

Об этом сообщает сайт Гродненского государственного историко-археологического музея.

Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например писем.

С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафьи.

На одной стороне печати - изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также носил имя Василий), а с другой надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113).