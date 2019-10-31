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Espreso.tvОбществоВ Беларуси нашли печатку, которая, вероятно, принадлежала Владимиру Мономаху

В Беларуси нашли печатку, которая, вероятно, принадлежала Владимиру Мономаху

Во время раскопок на Новом замке в белорусском Гродно минский археолог Иван Спирин нашел подвесную печатку, предварительно датированную XI веком

Об этом сообщает сайт Гродненского государственного историко-археологического музея.

Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например писем.

С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафьи.

На одной стороне печати - изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также носил имя Василий), а с другой надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113).

  • В 1116 году Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давыдовича. Князь Всеволод упоминается как гродненский князь в 1127 году - в первой летописной упоминании о Гродно.
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