В Беларуси нашли печатку, которая, вероятно, принадлежала Владимиру Мономаху
31 октября, 2019, 19:00
Во время раскопок на Новом замке в белорусском Гродно минский археолог Иван Спирин нашел подвесную печатку, предварительно датированную XI веком
Об этом сообщает сайт Гродненского государственного историко-археологического музея.
Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например писем.
С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафьи.
На одной стороне печати - изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также носил имя Василий), а с другой надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113).
- В 1116 году Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давыдовича. Князь Всеволод упоминается как гродненский князь в 1127 году - в первой летописной упоминании о Гродно.
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