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Espreso.tvОбществоУтром оккупанты полчаса били по Объединенным силам из гранатометов и пулеметов, - Минобороны

Утром оккупанты полчаса били по Объединенным силам из гранатометов и пулеметов, - Минобороны


фото: militaryexp
В четверг, 31 октября, по данным на 12:30 российские захватчики на Донбассе 1 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Около 8:00 россияне осуществили обстрелы на Донецком направлении со стороны оккупированного населенного пункта Белая Каменка. Оккупанты вдоль полчаса обстреливали оборудованные неподалеку Новогригорьевки опорные пункты подразделений Объединенных сил изстанковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие этого обстрела нет.

Напомним, накануне, 30 октября российские террористы на Донбассе 19 раз обстреляли позиции украинской армии.

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