Утром оккупанты полчаса били по Объединенным силам из гранатометов и пулеметов, - Минобороны
31 октября, 2019, 14:07
В четверг, 31 октября, по данным на 12:30 российские захватчики на Донбассе 1 раз обстреляли украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Около 8:00 россияне осуществили обстрелы на Донецком направлении со стороны оккупированного населенного пункта Белая Каменка. Оккупанты вдоль полчаса обстреливали оборудованные неподалеку Новогригорьевки опорные пункты подразделений Объединенных сил изстанковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие этого обстрела нет.
Напомним, накануне, 30 октября российские террористы на Донбассе 19 раз обстреляли позиции украинской армии.
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