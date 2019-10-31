Укртелеком демонтирует все таксофоны
Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечают в "Укртелекоме", современная связь не оставила места для таксофонов.
"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут", - сообщили в компании.
На сегодняшний день сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минуты разговоров.
"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что приводит к сложностям с эксплуатацией. Уже годами услуга таксофонов является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций по размещению таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение", - отмечает оператор.
Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых через таксофоны.
В то же время оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, предоставляя клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.
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