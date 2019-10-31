 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкртелеком демонтирует все таксофоны

Укртелеком демонтирует все таксофоны


фото: izvestia.nikolaev
"Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит оказывать услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают в "Укртелекоме", современная связь не оставила места для таксофонов.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут", - сообщили в компании.

На сегодняшний день сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минуты разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что приводит к сложностям с эксплуатацией. Уже годами услуга таксофонов является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций по размещению таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение", - отмечает оператор.

Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых через таксофоны.

В то же время оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, предоставляя клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

31 октября, 2019 четверг

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать