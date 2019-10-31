Укргазбанк снизил ставки на жилье на первичном и вторичном рынках
Об этом стало известно из сообщения прессслужбы Укргазбанка.
“Укргазбанк неизменно предлагает самые выгодные для украинских семей условия кредитования на приобретение жилья благодаря постепенному уменьшению процентных ставок по стандартным программам ипотечного кредитования, сотрудничества с застройщиками, установлению льготных ставок по партнерским программам на первичном рынке недвижимости”, – отметили в банке.
А также сообщили, что сегодня в Укргазбанке аккредитовано более 20 застройщиков и более 100 объектов жилищного строительства в различных регионах Украины.
Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов. С 2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров).
Укргазбанк является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. Также он стал первым украинским банком, одержавшим победу в номинации “Лучший банк по устойчивому финансированию в Центральной и Восточной Европе в 2019 году” рейтинга Award for excellence 2019.
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