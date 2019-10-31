Украинский футболист Шахов отдал первую результативную передачу в Италии

31 октября, 2019, 11:56

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов в матче чемпионата Италии против "Сампдории" отличился первой результативной передачей в сезоне

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 8-й минуте игры Шахов сделал результативный пас на Джанлуку Лападулу, который открыл счет.

Для украинского хавбека этот ассист стал первым в чемпионате Италии. Всего в нынешнем сезоне Шахов сыграл за "Лечче" пять матчей.

В итоге, ассист хавбека сборной Украины помог его клубу сыграть с "Сампдорией" вничью 1:1. "Лечче" 9 очков и занимает в серии A 16-е место.