Украинские банки в 4,4 раза увеличили прибыль
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка .
Сообщается, что за девять месяцев доходы банков выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы - на 2% до 135, 6 млрд грн.
Высокая динамика доходов обусловлена ростом чистых процентных и комиссионных доходов банков - на 18% до 59,5 млрд грн и на 14% до 32,3 млрд грн соответственно благодаря развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.
Кроме того, высокие показатели сектора обусловлены существенным доходом от торговых операций госбанков, в частности от валютной переоценки.
Положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 14,8 млрд грн, за аналогичный период 2018 - имел отрицательное значение (-2,2 млрд грн).
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"