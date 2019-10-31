Украинские банки в 4,4 раза увеличили прибыль

31 октября, 2019, 16:58

С начала 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка .

Сообщается, что за девять месяцев доходы банков выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы - на 2% до 135, 6 млрд грн.

Высокая динамика доходов обусловлена ростом чистых процентных и комиссионных доходов банков - на 18% до 59,5 млрд грн и на 14% до 32,3 млрд грн соответственно благодаря развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.

Кроме того, высокие показатели сектора обусловлены существенным доходом от торговых операций госбанков, в частности от валютной переоценки.

Положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 14,8 млрд грн, за аналогичный период 2018 - имел отрицательное значение (-2,2 млрд грн).