Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшего взаимодействия с НАТО, - Кулеба

31 октября, 2019, 17:26

Во время визита делегации Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Киев украинская сторона проинформировала НАТО об определенных Украиной 5 стратегических направлениях дальнейшего взаимодействия

Об этом рассказал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Еспресо.TV.

Первое направление, по словам чиновника - это реформа сектора обороны и безопасности. "По этому направлению мы будем уделять особое внимание укреплению военно-морских сил Украины, сил специальных операций, логистики, киберзащиты и военной полиции", - отметил Кулеба.

Второе стратегическое направление - развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны.

Третье направление - это профессиональное образование и профессиональное развитие военных и гражданского персонала.

Четвертое - развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам - в частности, гибридным.

И пятое направление - это безопасность человека. Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентрическим, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищенным.