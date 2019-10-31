Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшего взаимодействия с НАТО, - Кулеба
Об этом рассказал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Еспресо.TV.
Первое направление, по словам чиновника - это реформа сектора обороны и безопасности. "По этому направлению мы будем уделять особое внимание укреплению военно-морских сил Украины, сил специальных операций, логистики, киберзащиты и военной полиции", - отметил Кулеба.
Второе стратегическое направление - развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны.
Третье направление - это профессиональное образование и профессиональное развитие военных и гражданского персонала.
Четвертое - развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам - в частности, гибридным.
И пятое направление - это безопасность человека. Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентрическим, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищенным.
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