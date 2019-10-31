Украина должна прямо сказать партнерам по НАТО о большой угрозе и опасности, нависшей над нами, - Яценюк
Об этом лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал в Facebook.
"В Украине находится Североатлантический совет - руководящий орган НАТО. Это событие - важное проявление солидарности с Украиной. Мы благодарны за это. Но приезд Генерального секретаря НАТО и высоких представителей государств-членов в Украину - не только повод для комплиментов. Украина должна прямо сказать партнерам о большой угрозе и опасности, нависшей над нами всеми", - заявил Яценюк.
По его словам, эта угроза исходит от недостатка единства между союзниками.
Лидер "Народного фронта" напомнил, что Россия ведет войну против Альянса: "она использует для этого все возможности: и местечковый эгоизм отдельных членов НАТО, и желание других получить выгоду за счет Северного потока-2, и недальновидность тех, кто верит в договороспособность Кремля".
Яценюк считает, что тот, кто еще не осознал факта системной войны России против НАТО, "является либо слепцом, либо недругом для всего западного союза свободных наций".
"Вместе с тем, единство НАТО, твердая политическая воля и четкий план, как осуществить вступление наших стран в Альянс, способны остановить врага и предотвратить коррозию и разрушения Альянса. Визит в Украину - это возможность для наших союзников осознать свою ответственность перед историей", - добавил он.
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