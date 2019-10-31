Тизер байопика "Винценз" - уже в воскресенье на Еспресо

31 октября, 2019, 08:00

В это воскресенье в 14:05 на телеканале Еспресо - премьера тизера художественного фильма "Винценз" польского режиссера Яна Кидавы-Блонского.

"Винценз" - это будущий масштабный байопик польско-украинского производства, история жизни "Гомера" Гуцульщины, автора гуцульского эпоса "На высокой горной долине" Станислава Винценза - писателя и мыслителя. Сценарий фильма 2018 года при поддержке УКФ создали украинские драматурги Наталья Ворожбит ("Киборги") и Макс Курочкин. Проект Препродакшн реализовал ОО "Всеукраинский демократический форум" при поддержке Украинского культурного фонда.

В центре кино-истории, кроме прекрасных карпатских пейзажей, гуцульских легенд и философии выдающегося гуманиста, мы видим драматический любовный треугольник. Дело в том, что за сердце Винценц боролись две женщины - первая и вторая жены - Лена и Ирена. Когда в 1939 году после передела Польши, в которую до Второй мировой войны входила Гуцульщина, эту территорию захватили советские войска, местной интеллигенции начали угрожать репрессии. Винценз попал в тюрьму. Арест угрожал всей его семье - представителей польских элит в то время массово отправляли в ссылку в Казахстан. Многонедельная дорога в товарных вагонах была ужасной, условия - нечеловеческими - мало кто переживал даже само путешествие, не то, что ссылки. Чудом освободившись из заключения, писатель решил не ждать следующего ареста - и вместе с двумя дорогими ему женщинами и тремя детьми бежал через границу в Венгрию через Черногорский хребет в сопровождении знахаря-проводника.

Жизнь и книгу писатель завершил в Швейцарских Альпах.

Сцена побега Винценза за границу воспроизведена в тизере фильма при поддержке Украинского культурного фонда. Под руководством знаменитого польского режиссера и лауреата Каннского кинофестиваля Я.Кидавы-Блонского, его снял второй выдающийся поляк в проекте - оператор Лукаш Гутт. Съемки проходили в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины под Киевом, а также в столичном съемочном павильоне. Значительная часть натурных сцен снималась в украинских Карпатах - на родине писателя в с.Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области.

Роль Станислава Винценза в тизере выполнил украинский актер Олег Драч, именно он в это воскресенье представит тизер широкой публике на Епресо вместе с журналисткой и культурным менеджером Марией Гурской, которая снялась в тизере в роли жены Винценза - Ирэны.

В тизере можно будет увидеть звезду украинского фолка Нину Матвиенко, украинского актера Евгения Малуху и других талантливых актеров.

Работа над полнометражным фильмом начнется на основании Препродакшн, осуществленного при поддержке УКФ, в 2020 году.