Твиттер полностью запретит политическую рекламу
Об этом он написал в своей заметке.
"Мы решили прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру", - написал он.
По словам Дорси, администрация сервиса пришла к выводу, что необходимо избегать политических решений людей, на которые могла бы повлиять таргетированная реклама. Он отметил, что такое продвижение создает риски для политики, побуждая миллионы потенциальных избирателей к определенному выбору.
Кроме того, Дорси подчеркнул, что политическое влияние нужно зарабатывать ретвитами и подписками на аккаунт, "а не покупать".
Заметим, в последнее время Twitter критиковали за отсутствие мер в отношении твитов президента США Дональда Трампа. Публикации американского лидера нередко нарушали правила сервиса - например, содержали оскорбления политиков и журналистов.
В середине октября стало известно, что Twitter ограничит возможность ретвититов политических лидеров, которые нарушают правила сервиса. Однако некоторые оскорбительные посты все же смогут оставаться в открытом доступе, но их нельзя будет лайкнуть.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"