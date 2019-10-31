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Espreso.tvОбществоТвиттер полностью запретит политическую рекламу

Твиттер полностью запретит политическую рекламу

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что соцсеть полностью откажется от политической рекламы на своей платформе уже с 22 ноября

Об этом он написал в своей заметке.

"Мы решили прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру", - написал он.

По словам Дорси, администрация сервиса пришла к выводу, что необходимо избегать политических решений людей, на которые могла бы повлиять таргетированная реклама. Он отметил, что такое продвижение создает риски для политики, побуждая миллионы потенциальных избирателей к определенному выбору.

Кроме того, Дорси подчеркнул, что политическое влияние нужно зарабатывать ретвитами и подписками на аккаунт, "а не покупать".

Заметим, в последнее время Twitter критиковали за отсутствие мер в отношении твитов президента США Дональда Трампа. Публикации американского лидера нередко нарушали правила сервиса - например, содержали оскорбления политиков и журналистов.

В середине октября стало известно, что Twitter ограничит возможность ретвититов политических лидеров, которые нарушают правила сервиса. Однако некоторые оскорбительные посты все же смогут оставаться в открытом доступе, но их нельзя будет лайкнуть.

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