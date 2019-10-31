Тематикой новогоднего праздника на Софийской площади станет сказка о Щелкунчике, - Folk Ukraine
Об этом на своей странице в Facebook сообщили организаторы мероприятия Folk Ukraine.
Отмечается, что всего ее украсят 800 тематических игрушек и свыше 4 километров разноцветных гирлянд.
"Именно Щелкунчик воплощает победу добра над злом и является символом Нового года и Рождества в Европе. Мы же совместим его историю с украинскими традициями", - рассказали организаторы.
Также Folk Ukraine обнародовал программу мероприятий:
- 14 декабря - открытие рождественской ярмарки
- 19 декабря - торжественное зажжение елки
- 25 декабря - католическое Рождество
- 31 декабря - встреча Нового года
- 7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт
А в остальные дни нас будут ждать праздничные концерты на большой сцене.
Организаторы обещают погрузить посетителей в волшебный мир приключений Щелкунчика и его королевств:
- Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику.
- Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки.
- Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечное веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.
- Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде
Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс. Только им можно добраться из одного королевства в другое.
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