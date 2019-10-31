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Espreso.tvОбществоТематикой новогоднего праздника на Софийской площади станет сказка о Щелкунчике, - Folk Ukraine

Тематикой новогоднего праздника на Софийской площади станет сказка о Щелкунчике, - Folk Ukraine

В этом году елка будет высотой 28 метров. Ее украсят игрушки-щелкунчики вместе с украинскими героями-богатырями

Об этом на своей странице в Facebook сообщили организаторы мероприятия Folk Ukraine.

Отмечается, что всего ее украсят 800 тематических игрушек и свыше 4 километров разноцветных гирлянд.

"Именно Щелкунчик воплощает победу добра над злом и является символом Нового года и Рождества в Европе. Мы же совместим его историю с украинскими традициями", - рассказали организаторы.

Также Folk Ukraine обнародовал программу мероприятий:

  • 14 декабря - открытие рождественской ярмарки
  • 19 декабря - торжественное зажжение елки
  • 25 декабря - католическое Рождество
  • 31 декабря - встреча Нового года
  • 7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт

А в остальные дни нас будут ждать праздничные концерты на большой сцене.

Организаторы обещают погрузить посетителей в волшебный мир приключений Щелкунчика и его королевств:

  • Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику.
  • Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки.
  • Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечное веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.
  • Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде

Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс. Только им можно добраться из одного королевства в другое.

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