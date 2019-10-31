Столтенберг продекламировал в Раде отрывок из стихотворения Шевченко "Минають дні, минають ночі". Відео

31 октября, 2019, 12:20

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с речью в Верховной Раде Украины, в частности, продекламировал отрывок из стихотворения Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі"

Об этом передает Эспрессо.TV

"В прошлый раз имел честь выступать в парламенте два года назад. Тогда я процитировал Тараса Шевченко и я хочу еще раз процитировать", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО прочел следующий отрывок:

Умирать в неволі,

А ще гірше — спати, спати

І спати на волі.

"Свобода - это не просто право, это обязанность действовать не просто в своих собственных интересах, а в лучших интересах всех людей", - добавил он.