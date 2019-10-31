Столтенберг продекламировал в Раде отрывок из стихотворения Шевченко "Минають дні, минають ночі". Відео
31 октября, 2019, 12:20
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с речью в Верховной Раде Украины, в частности, продекламировал отрывок из стихотворения Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі"
Об этом передает Эспрессо.TV
"В прошлый раз имел честь выступать в парламенте два года назад. Тогда я процитировал Тараса Шевченко и я хочу еще раз процитировать", - заявил Столтенберг.
Генсек НАТО прочел следующий отрывок:
Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати
І спати на волі.
"Свобода - это не просто право, это обязанность действовать не просто в своих собственных интересах, а в лучших интересах всех людей", - добавил он.
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