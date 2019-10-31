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Espreso.tvКультураСтаканчик Starbucks в "Игре престолов": Эмилия Кларк раскрыла, чья это была ошибка

Стаканчик Starbucks в "Игре престолов": Эмилия Кларк раскрыла, чья это была ошибка

Актриса, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фэнтезийном сериале "Игра престолов" от НВО, рассказала, кто забыл стаканчик из-под кофе в кадре

Об этом Эмилия Кларк сказала в эфире The Tonight Show.

Актриса прокомментировала инцидент с попаданием в кадр одного из эпизодов последнего сезона стаканчика, который фанаты опознали как стаканчик из кафе сети Starbucks. Ошибка создателей сериала бурно обсуждалась в СМИ и фанатами сериала в соцсетях.

В сцене празднования победы героев над Королем Ночи перед Дейнерис стоял современный бумажный стаканчик с кофе. Интересно, что хотя стаканчик приписали Starbucks, оказалось, что на самом деле он ей не принадлежит. Художник-постановщик "Игры престолов" Хауке Рихтер сообщил, что это чашка кофе от ирландской компании Paper Cup.

Ранее актриса Софи Тернер предположила, что именно Эмилия причастна к появлению в кадре чашки. Впрочем исполнительница роли Дейенерис это отрицала.

"Вот настоящая правда. Недавно у нас была вечеринка перед премией Эмми, и Конлет (Хилл), игравший Вариса, который сидит рядом со мной в этой сцене, отвел меня в сторону и сказал: "Эмилия, я тебе должнен кое-что сказать. Я тебе должен кое-что сказать, дорогая. Кофейная чашка была моей!"  Это была кофейная чашка Конлет. Он так сказал", - поделилась Кларк.

Правда, она добавила: "Возможно, он был пьян, но он сказал это".

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