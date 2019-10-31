С 1991 года из госсобственности украли половину сельхозземель - Минэкономики

31 октября, 2019, 16:22

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что согласно результатам инвентаризации министерства за годы независимости украли половину государственных сельхозземель

Об этом он сказал в Кабмине на встрече с журналистами, передает ЭП .

"Всех всегда интересует, что же реально с землей. Мы все вместе слышали, что в государственных предприятиях всех форм, с Академией аграрных наук, Минобразования, других, есть около миллиона 300 тысяч гектар. Когда по документам так было.

В целом, хочу сказать, что сейчас происходит инвентаризация всех госпредприятий, и получается, что будет максимум 700 000 гектаров земель. Все всегда думали, что миллион триста. По документам, видимо, было в 90 году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тыс. ", - заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Давай прямым текстом - это значит, что за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли.

Украли различными схемами, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает - мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации - 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт - земля исчезла за 30 лет, и это не приемлемо ", - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

"Физически мы же понимаем, что она не исчезла, физически осталась на территории Украины, но в государственной собственности ее нет", - добавил Высоцкий.

"Если мы говорим о предприятиях непосредственно МинАПК, мы видим, что по документам должно было быть 111 200 гектар сельскохозяйственных земель, в кадастре зарегистрировано 67000. Завершается инвентаризация, но объективно там будет 65 - максимум 70 000", - заявил он.

"Это означает, что по документам предприятие отчитывается, что у него есть одна цифра, когда смотришь в Геокадастр - другая. Так, возможны ошибки, эти ошибки инвентаризация обнаруживает, но в результате достаточно часто оказывается, что земля 5, 10, 15 лет, год назад была переведена с каким-то решением на собственность, в пользу кого-то другого ", - пояснил Милованов.