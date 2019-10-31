Российские боевики обстреляли участок разведения сил в Петровском - отчет ОБСЕ

31 октября, 2019, 15:00

Незаконные вооруженные формирования России во вторник, 29 октября, обстреляли участок разведения сил в районе населенного пункта Петровское на Донбассе

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ, патрулируя территорию к северу от Петровского, зафиксировали выстрелы и очереди из стрелкового оружия, ориентировочно, в пределах участка разведения сил.

Тогда же миссия ОБСЕ зафиксировала 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения в 2 км северо-восточнее населенного пункта Богдановка. По оценке наблюдателей, обстрел происходил за пределами участка разведения, но в 5 км от ее края.

Напомним, что условием начала разведения сил соблюдение режима тишины в течение семи дней.