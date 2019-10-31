Россияне нарушают режим тишины: за сутки выпустили по ВСУ 47 мин запрещенных калибров, - Минобороны

31 октября, 2019, 13:33

Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушении режима прекращения огня

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня.

"В частности, вчера, 30 октября, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Северное и Орехово. В общем противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм ", - отмечает СЦКК.

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.