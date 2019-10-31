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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" расплакалась из-за того, что ее правки игнорировали

"Слуга народа" расплакалась из-за того, что ее правки игнорировали


фото: http://kievvlast.com.ua/
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась на заседании из-за игнорирования ее правок

Об этом сообщает Lb.ua

Это произошло во время обсуждения законопроекта об анбандлинге ГТС.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: перестань их подавать" - сказала заплаканная депутат.

Главе Рады Разумкову пришлось попросить ее перестать плакать, и правки стали ставить на голосование.

"Вчера на комитете мы достигли каких-то договоренностей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не были достигнуты", - продолжила она.

  • Напомним, что 29-летняя Анна Скороход прошла в Раду в округе №93 (Мироновка Киевской области). Ранее она была менджером строительного комбината "Прогресс".

 

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