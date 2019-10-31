"Слуга народа" расплакалась из-за того, что ее правки игнорировали

31 октября, 2019, 18:59

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась на заседании из-за игнорирования ее правок

Об этом сообщает Lb.ua

Это произошло во время обсуждения законопроекта об анбандлинге ГТС.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: перестань их подавать" - сказала заплаканная депутат.

Главе Рады Разумкову пришлось попросить ее перестать плакать, и правки стали ставить на голосование.

"Вчера на комитете мы достигли каких-то договоренностей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не были достигнуты", - продолжила она.