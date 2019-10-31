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Espreso.tvСпорт"Шахтер" не попал в четвертьфинал Кубка Украины впервые за 14 лет

"Шахтер" не попал в четвертьфинал Кубка Украины впервые за 14 лет


фото: facebook
"Шахтер" проиграл "Динамо" и не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Украины по футболу впервые за последние 14 лет

Об этом сообщает football.ua.

30 октября в Киеве "Шахтер" уступил "Динамо" в дополнительное время 1:2 и вылетел из Кубка Украины на стадии 1/8 финала. Впервые с сезона-2005/06 "горняки" не сыграют в четвертьфинал турнира. В том сезоне "Шахтер" уступил "Карпатам", которые тогда выступал тогда в первой лиге - 0:1.

Кроме этого, дончан, впервые за последние 10 лет не будет в финале Кубка страны. Последний раз такое случалось в сезоне 2009/10, когда "Шахтер" проиграл в полуфинале турнира "Металлургу" из Донецка - 1:2. Тогда обладателем кубка стала симферопольская "Таврия".

В прошлом сезоне "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины.

 

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