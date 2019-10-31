"Шахтер" не попал в четвертьфинал Кубка Украины впервые за 14 лет
31 октября, 2019, 10:43
"Шахтер" проиграл "Динамо" и не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Украины по футболу впервые за последние 14 лет
Об этом сообщает football.ua.
30 октября в Киеве "Шахтер" уступил "Динамо" в дополнительное время 1:2 и вылетел из Кубка Украины на стадии 1/8 финала. Впервые с сезона-2005/06 "горняки" не сыграют в четвертьфинал турнира. В том сезоне "Шахтер" уступил "Карпатам", которые тогда выступал тогда в первой лиге - 0:1.
Кроме этого, дончан, впервые за последние 10 лет не будет в финале Кубка страны. Последний раз такое случалось в сезоне 2009/10, когда "Шахтер" проиграл в полуфинале турнира "Металлургу" из Донецка - 1:2. Тогда обладателем кубка стала симферопольская "Таврия".
В прошлом сезоне "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2:1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти.
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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