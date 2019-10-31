"Сейчас начинается нормальная работа", - Пристайко о диалоге с Польшей по историческим вопросам

31 октября, 2019, 21:00

Глава МИД Вадим Пристайко надеется, что этот процесс диалога между странами будет продолжаться

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Пристайко ответил на вопрос, на какие уступки пошла Польша после снятия запрета Украины на проведение эксгумационных работ.

"Даже фраза о том, что мы отменили запрет, она не совсем точна. Это как польская сторона подавала до сих пор. Мы никогда не вводили моратория, официально или формально. Просто те запросы, которые делались, мы договаривались, что для предоставления разрешений будут сделаны определенные шаги с польской стороны. На самом деле такой обмен неразрешениями заблокировал всю ситуацию, поэтому украинская сторона решила вернуться на начальную позицию и сказать нашим польским коллегам: "Присылайте, пожалуйста, предложения по этим исследовательским работам, мы будем давать разрешения ". И мы дали разрешения". - сказал он.

Он сказал, что сейчас начинается нормальная работа, поисковые команды приезжают, совместно осматривают места, где они собираются проводить поиски. Дальше уже будет эксгумация, потому что, как правило, в информационном поле говорится о моратории на эксгумацию.

"Этот процесс, действительно, мы надеемся, разблокирует, прежде всего, такие же шаги для восстановления исторической памяти в Польше. Например, восстановление тех разоренных памятников на территории Польши, разрешения на строительство новых, признание законности тех памятников, которые построены на территории Украины и на территории Польши ", - сказал Пристайко.

Он считает, что это один из процессов, который будет разблокирован после восстановления диалога с исторической правды.