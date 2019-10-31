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Espreso.tvОбщество"Россия не может указывать": Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Украины

"Россия не может указывать": Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе решать только Украина и имеющиеся члены, а Россия не имеет в этом права голоса

Об этом Столтенберг заявил во время выступления перед курсантами Одесской военно-морской академии, передает пресс-служба НАТО.

"Членство Украины в НАТО - это решение, которое должна принять Украина и 29 действующих членов. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что иногда у нас создается впечатление, что Россия решает, может Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса. У них нет законной и реальной платформы для какого-либо влияния на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые также подписала Россия, например, итоговый Хельсинкский акт и много других документов. Каждая нация должна выбрать свой собственный путь. Таким образом, каждая нация имеет право решать, частью какой системы безопасности они хотели бы быть или не быть", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что двери Альянса открыты для Украины.

"Украина должна решить, хочет ли добиваться членства, хотите ли вы подать заявку на членство, и тогда за 29 членами, вскоре - за 30, с Северной Македонией - будет решение, отвечаете ли вы стандартам НАТО и можете ли стать участником. Ни одна другая страна мира не имеет права пытаться помешать Украине в этом праве. Меня привлекает преданность, воля, настойчивость в ваших усилиях по модернизации, совершенствования общества, внедрения реформ. Это хорошо для Украины независимо от членства, но это также лучший способ продвигаться к членству в НАТО. Я хотел бы добавить еще одно, то, что двери НАТО остаются открытыми. Мы это доказали. Поскольку за последние два года Черногория стала членом НАТО, а вскоре и Северная Македония станет членом", - добавил Столтенберг.

  • Напомним, ранее Йенс Столтенберг анонсировал новую инициативу, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества Украины с Альянсом.
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