"Полный абсурд": Княжицкий о постановлении об увольнении членов Нацсовета

31 октября, 2019, 17:26

Проект постановления №2344, вынесенный на голосование Рады, противоречил существующему закону. После замечаний народного депутата от "Европейской Солидарности" автор внес правки, а парламентарии приняли

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Проект постановления об увольнении с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания противоречит логике, заявил Николай Княжицкий.

"Посмотрите внимательно, - обратился он к нардепам в Раде: - здесь сказано: "Это постановление вступает в силу с момента назначения ВРУ на вакантные должности членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания". То есть не сейчас, когда мы проголосуем, а когда будут назначены новые члены. А закон о Нацсовете дает нам право объявить конкурс на назначение этих членов через 3 дня после того, как закончились полномочия предыдущих. Таким образом, я держу в руках полный абсурд, который, видимо, влечет за собой какие-то деньги, мысли и помыслы. И я даже не против них. Но я против того, чтобы мы компрометировали украинское государство псевдозаконопроектами, которые пишутся людьми, которые не то чтобы о юридическом подходе, а об обычной логике не имеют никакого понятия".

Он пояснил, что каждый конкурс, который будет назначен после этого, затем будет признан незаконным, так же могут быть признаны незаконными решения, которые примет новый Нацсовет.

"Это цирк на проволоке, но мысли, видимо, у авторов были хорошие", - добавил нардеп.

После этого автор проекта внес поправки и проект постановления поддержали 313 народных депутатов.