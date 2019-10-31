"Когда международные партнеры жертвуют украинской землей в пользу России - это отзывается тяжелыми последствиями для всего мира", - Сыроед

31 октября, 2019, 20:01

Наиболее дискуссионными темами в Украине являются отвод украинских войск от линии фронта и "формула Штайнмайера"

Об этом заявила соглава Львовского Безопасностного форума лидер политической партии "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроед.

Соглава Львовского форума подчеркнула, что обсуждение исторической составляющей может помочь Украине справиться с теми вызовами, которые стоят перед ней из-за российской агрессии и избежать ошибок из-за познаний предыдущего опыта.

"Очень опасны умиротворения, поиски красивых слов о мире, по этому мы теряем остроту зрения и теряем осознание опасности. Все хотят мира, но мы хотим безопасности. Мы хотим, чтобы этот мир не стоил нам потом жизни. В 1918 году мы также получили мир, который закончился Голодомором украинцев. Хотим ли мы сегодня именно такого мира? Или мы хотим такого мира, который позволит нам самим управлять Украиной? ", - заявила Оксана Сыроед во время Львовского форума безопасности .

Оксана Сыроед отметила, что уроки истории по агрессивной политики России очень важно усвоить и не стесняться о них говорить.

"Веками на этой территории ведется война за украинскую землю. Россия - это страна, которая ведет эту войну в течение 300 лет. И надо напоминать каждый раз нашим международным партнерам, что каждый раз, когда они жертвуют украинской землей в пользу России, это отзывается тяжелыми последствиями для всего мира ", - заявила она.

Как отметил соглава Львовского Безопасностного форума, генерал-лейтенант Вооруженных сил США (в отставке) Бен Ходжес, дискуссия вокруг формулы «Штайнмайера» возлагает особую ответственность на Германию.

"Германия должна давить на Россию и привести ее к ответственности", - заявил он. По его словам, сейчас самая большая стратегическая опасность в том, что Запад перестанет давить на Российскую Федерацию и заставлять ее работать в правовом поле.

Бен Ходжес также отметил, что в Украине есть солдаты из разных европейских стран, которые сотрудничают вместе с украинскими солдатами, проводят совместные учения, предоставляется техническая поддержка. Именно это усиливает доверие и взаимную безопасность.

"Украина не является островом, а имеет также соседей на Черном море. Это Грузия, Румыния, Турция, Молдова, Польша. Думаю, было бы очень хорошо, если бы они все выступили вместе и говорили, что они могут противостоять России", - подытожил Бен Ходжес.

Напомним, Львовский форум по на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал сегодня работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Открыли форум соглавы и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроед, лидер партии "Объединение "Самопомощь" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др. Модераторы мероприятия - соглавы форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроед, лидер партии "Самопомощь".

Организаторы форума: ОО " Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.

Львовский форум проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.

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