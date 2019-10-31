"Еще побудет холод": синоптик Диденко спрогнозировала погоду на пятницу
31 октября, 2019, 11:39
Антициклон Ольденбургия крепко держится за Украину, поэтому завтра снова повсюду сухая погода
Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.
"Однако еще побудет холод, днем ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - спрогнозировала госпожа Диденко.
Отмечается, что суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Но в воскресенье начнутся дожди и усилится ветер.
В Киеве в пятницу, 1 ноября, будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов.
В субботу уже до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и +12 градусов. На следующей неделе потеплеет до +16 градусов.
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