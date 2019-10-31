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Espreso.tvОбщество"Еще побудет холод": синоптик Диденко спрогнозировала погоду на пятницу

"Еще побудет холод": синоптик Диденко спрогнозировала погоду на пятницу

Антициклон Ольденбургия крепко держится за Украину, поэтому завтра снова повсюду сухая погода

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Однако еще побудет холод, днем ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - спрогнозировала госпожа Диденко.

Отмечается, что суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Но в воскресенье начнутся дожди и усилится ветер.

В Киеве в пятницу, 1 ноября, будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов.

В субботу уже до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и +12 градусов. На следующей неделе потеплеет до +16 градусов.

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