"Еще побудет холод": синоптик Диденко спрогнозировала погоду на пятницу

31 октября, 2019, 11:39

Антициклон Ольденбургия крепко держится за Украину, поэтому завтра снова повсюду сухая погода

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Однако еще побудет холод, днем ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - спрогнозировала госпожа Диденко.

Отмечается, что суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Но в воскресенье начнутся дожди и усилится ветер.

В Киеве в пятницу, 1 ноября, будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов.

В субботу уже до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и +12 градусов. На следующей неделе потеплеет до +16 градусов.