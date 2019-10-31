"Джокер" номинирован на "Оскар" во всех основных категориях

31 октября, 2019, 15:42

Психологическую драму Тодда Филлипса по комиксам DC "Джокер" выдвинули на премию "Оскар-2020" в 16 номинациях

Об этом сообщает Entertainment.

Психологический триллер американского режиссера Тодда Филлипса, основанный на предыстории персонажа комиксов издательства DC Comics Джокера, собрал в мировом прокате около $ 788 млн.

Так, ленту выдвинули на соискание "Оскара" в следующих категориях:

Лучший фильм года;

Лучший режиссер (Тодд Филлипс)

Лучший адаптированный сценарий;

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)

Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)

Лучший актерский состав;

Лучшая операторская работа;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший монтаж;

Лучший дизайн костюмов;

Лучший звуковой монтаж;

Лучшие визуальные эффекты

Лучший звук;

Лучший грим и прически

Лучшая музыка.

Студия уже запустила в честь этого кампанию и представила соответствующие постеры.