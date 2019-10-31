"Джокер" номинирован на "Оскар" во всех основных категориях
Об этом сообщает Entertainment.
Психологический триллер американского режиссера Тодда Филлипса, основанный на предыстории персонажа комиксов издательства DC Comics Джокера, собрал в мировом прокате около $ 788 млн.
Так, ленту выдвинули на соискание "Оскара" в следующих категориях:
Лучший фильм года;
Лучший режиссер (Тодд Филлипс)
Лучший адаптированный сценарий;
Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)
Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)
Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)
Лучший актерский состав;
Лучшая операторская работа;
Лучшая работа художника-постановщика;
Лучший монтаж;
Лучший дизайн костюмов;
Лучший звуковой монтаж;
Лучшие визуальные эффекты
Лучший звук;
Лучший грим и прически
Лучшая музыка.
Студия уже запустила в честь этого кампанию и представила соответствующие постеры.
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