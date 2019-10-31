"Дочка" российского Сбербанка в Украине уже не убыточна: прибыль выросла до 94 млн грн
31 октября, 2019, 09:17
Доход Сбербанка по итогам трех кварталов вырос на 40,36 млн грн - до 2,04 млрд грн по сравнению с этим же периодом 2018 года.
По итогам трех кварталов чистая прибыль филиала российского Сбербанка в Украине превысилась до 94 млн грн. За аналогичный период прошлого года в банке были убытки в размере 7 млрд грн
Об этом свидетельствует квартальная отчетность банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Доход Сбербанка по итогам трех кварталов вырос на 40,36 млн грн - до 2,04 млрд грн по сравнению с этим же периодом 2018 года.
Обязательства банка за отчетный период снизились с 25,9 млрд грн до 19,4 млрд грн.
Уставный капитал Сбербанка увеличился с 20,7 млрд грн до 24,06 млрд грн.
- Напомним, украинский филиал российского Сбербанка по итогам I квартала получил убыток 1,017 млрд грн.
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