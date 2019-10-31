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Espreso.tvОбществоПутин предположил возможность встречи в "нормандском формате" в ноябре

Путин предположил возможность встречи в "нормандском формате" в ноябре


фото: reuters
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к встрече в "нормандском формате", если она будет хорошо подготовлена

Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает издание "Крим.Реалии"

"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате", лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу урегулированию в целом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, возможен ли саммит в "нормандском формате" в ноябре.

Президент государства-агрессора рассказал, что от разведения сил и средств "действительно многое зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе".

Ранее прессекретар Путина Дмитрий Песков сообщал, что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту.

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