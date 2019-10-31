Путин предположил возможность встречи в "нормандском формате" в ноябре
Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает издание "Крим.Реалии"
"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате", лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу урегулированию в целом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, возможен ли саммит в "нормандском формате" в ноябре.
Президент государства-агрессора рассказал, что от разведения сил и средств "действительно многое зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе".
Ранее прессекретар Путина Дмитрий Песков сообщал, что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"