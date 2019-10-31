Пристайко не уверен, что Украине нужно бороться за получение ПДЧ от НАТО

31 октября, 2019, 21:51

Украина решила максимально воспользоваться механизмом годовых национальных программ сотрудничества с НАТО, уточнил Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью ТСН.

Он ответил на вопрос о целесообразности еще одной заявки со стороны Украины для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Действительно, мы много раз заявляли, что наш интерес - это ПДЧ. Но ПДЧ - это лишь механизм, который нас приближает к членству в НАТО. Мы уже 11-й год работаем на наших годовых национальных программах, которые в принципе сделаны так, как годовые национальные программы, которые выполняют страны с ПДЧ. Это наш сигнал НАТО о том, что мы реформируемся, мы готовимся к нашему членству, как раз используя те механизмы, которые есть в ПДЧ ", - пояснил министр.

По его словам, Украина еще с 2008 года решила максимально воспользоваться механизмом годовых национальных программ. НАТО тогда отказалось предложить Украине ПДЧ.

"На каком-то этапе мы скажем: "Смотрите, домашнюю работу Украина выполнила, теперь НАТО, ваше слово, вы готовы принять чисто политическое решение о том, что Украина готова, давайте ей предложим членство в Альянсе? ", - добавил Пристайко.