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Espreso.tvОбществоПристайко не уверен, что Украине нужно бороться за получение ПДЧ от НАТО

Пристайко не уверен, что Украине нужно бороться за получение ПДЧ от НАТО

Украина решила максимально воспользоваться механизмом годовых национальных программ сотрудничества с НАТО, уточнил Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью ТСН.

Он ответил на вопрос о целесообразности еще одной заявки со стороны Украины для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Действительно, мы много раз заявляли, что наш интерес - это ПДЧ. Но ПДЧ - это лишь механизм, который нас приближает к членству в НАТО. Мы уже 11-й год работаем на наших годовых национальных программах, которые в принципе сделаны так, как годовые национальные программы, которые выполняют страны с ПДЧ. Это наш сигнал НАТО о том, что мы реформируемся, мы готовимся к нашему членству, как раз используя те механизмы, которые есть в ПДЧ ", - пояснил министр.

По его словам, Украина еще с 2008 года решила максимально воспользоваться механизмом годовых национальных программ. НАТО тогда отказалось предложить Украине ПДЧ.

"На каком-то этапе мы скажем: "Смотрите, домашнюю работу Украина выполнила, теперь НАТО, ваше слово, вы готовы принять чисто политическое решение о том, что Украина готова, давайте ей предложим членство в Альянсе? ", - добавил Пристайко.

  • План действий по членству в НАТО является программой действий для стран кандидатов в члены организации. В соответствии со статьей 10 Североатлантического договора НАТО остается организацией, открытой для приема новых стран. ПДЧ принято 24 апреля 1999 на саммите НАТО в Вашингтоне. План действий по членству в НАТО, который реализуется на основе индивидуального диалога со страной кандидатом, разработанный с целью подтвердить четкий курс и обязательства по дальнейшему расширению НАТО.
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