Правительство не настроено поддерживать развитие гуманитарного образования в Украине, - Княжицкий

31 октября, 2019, 13:41

Изменениями в бюджет на 2019 год Правительство предлагает сократить расходы на образование на 800 млн грн. В частности, на 80% уменьшить финансирование на поддержку образовательных научных программ для молодежи из президентского фонда. И передают эти средства на хозяйственный департамент Секретариата Кабмина. Об этом на своем брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат Николай Княжицкий

Также, по его словам, представители министерства образования заявляют, что скоро изменится подход к финансированию высших учебных заведений. Первыми, по кому ударят эти изменения - будут гуманитарные факультеты, которые не смогут конкурировать на заданных министерством условиях.

"Это отразится по престижности гуманитарного образования. У нас не будет исследователей нашего языка, культуры и литературы. Это опасная тенденция к уничтожению гуманитаристики", - подчеркнул Княжицкий.

Еще одним решением, которое демонстрирует отношение власти к гуманитариям является указ о приеме на обучение в вузах в 2020 году. Согласно условиям, указанным в этом приказе, дополнительных преференций при вступлении лишаются призеры 4 этапа всеукраинских олимпиад по гуманитарным дисциплинам и 3-го этапа всеукраинского конкурса защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук. Ранее эти талантливые дети получали дополнительные 10 баллов при поступлении на любые специальности, кроме международных отношений. Это стимулировало учеников заниматься изучением украинской истории, языка, литературы. Сейчас правительством исключены именно эти дисциплины.

"Обращаюсь к правительству, чтоб оно приняло меры в поддержку Малых академий наук и талантливых учеников, а также не допустило, чтобы гуманитарная сфера пришла в упадок", - подчеркнул Николай Княжицкий.