Последним условием для "нормандского формата" является разведение сил в Петровском - Зеленский
Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве, сообщает пресс служба президента.
"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандской формате. Потому что главный результат - договоренность о прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что было 3 условия для проведения встречи "Нормандской четверки":
- подтверждение текста "формулы Штайнмайера"
- разведения войск в Золотом
- разведения в Петровском.
Напомним, по словам главы государства, разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское должна начаться 4 ноября.
Согласно рамочным соглашениям "о разведении сил и средств", отвод сил может произойти не раньше, чем через 7 дней после последнего нарушения режима тишины на участке разведения.
Отметим, что разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом на Луганщине.
ОБСЕ это подтвердила.
- Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту
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