Последним условием для "нормандского формата" является разведение сил в Петровском - Зеленский

31 октября, 2019, 14:07

Третьим и последним условием для проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне является разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе

Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве, сообщает пресс служба президента.

"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандской формате. Потому что главный результат - договоренность о прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что было 3 условия для проведения встречи "Нормандской четверки":

подтверждение текста "формулы Штайнмайера"

разведения войск в Золотом

разведения в Петровском.

Напомним, по словам главы государства, разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское должна начаться 4 ноября.

Согласно рамочным соглашениям "о разведении сил и средств", отвод сил может произойти не раньше, чем через 7 дней после последнего нарушения режима тишины на участке разведения.

Отметим, что разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом на Луганщине.

ОБСЕ это подтвердила.