 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоследним условием для "нормандского формата" является разведение сил в Петровском - Зеленский

Последним условием для "нормандского формата" является разведение сил в Петровском - Зеленский

Третьим и последним условием для проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне является разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе

Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве, сообщает пресс служба президента.

"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандской формате. Потому что главный результат - договоренность о прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что было 3 условия для проведения встречи "Нормандской четверки":

  • подтверждение текста "формулы Штайнмайера"
  • разведения войск в Золотом
  • разведения в Петровском.

Напомним, по словам главы государства, разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское должна начаться 4 ноября.

Согласно рамочным соглашениям "о разведении сил и средств", отвод сил может произойти не раньше, чем через 7 дней после последнего нарушения режима тишины на участке разведения.

Отметим, что разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом на Луганщине.

ОБСЕ это подтвердила.

  • Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

31 октября, 2019 четверг

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать