Пакет проектов и безопасность в Черном море: Зеленский о достигнутых на встрече со Столтенбергом договоренностях

31 октября, 2019, 12:02

Президент Украины и генеральный секретарь НАТО провели встречу и обсудили шаги дальнейшего сотрудничества

Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам встречи, передает Эспрессо.TV .

"Наша встреча доказывает, что Украина остается важным партнером Альянса, и взаимодействие с НАТО укрепляется. Украина фактически находится на юго-восточном фланге Альянса и является неотъемлемой частью евроатлантического пространства безопасности. В нем Украина является не только потребителем, но и многолетним поставщиком безопасности", - отметил президент Украины.

Он отметил, что было приятно услышать, что в НАТО признают профессионализм украинских военных и очень ценят вклад Украины в совместное сотрудничество.

"Не будучи членом НАТО, наше государство принимает участие во всех операциях и миссиях Альянса", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил генсека НАТО за "неизменную поддержку нашей независимости, нашего суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно определенных границ, включая Крым".

Во время встречи Зеленский и Столтенберг подвели итоги сотрудничества, оценили достижения и обменялись мнениями об усилении взаимодействия.

"Комплексный пакет помощи НАТО для Украины является историей успеха, - отметил глава государства. - Мы улучшаем совместимость наших вооруженных сил и укрепляем возможности для защиты собственной страны".

Так, в частности президент Украины и генеральный секретарь НАТО сегодня договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обсудили перспективы сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО.

"Я доказал, что Украина уже сегодня готова выйти на этот новый уровень партнерства с Альянсом. Мы также продолжим совместное укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Будем наращивать обмен информацией, развивать линии коммуникации, активизируем проведения совместных учебно-тренировочных мероприятий. Мы приветствуем помощь Альянса и отдельных стран-членов в развитии ВМС, в частности для базирования нашего флота. Это наш приоритет и практический вклад в безопасность Черноморского региона", - добавил Зеленский.