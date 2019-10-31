31 октября, 2019, 12:15

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время покинет свой пост

Об этом сообщает National Public Radio.

Собеседник радиостанции добавил, что он "некоторое время" рассматривал возможность ухода из администрации президента.

Моррисон начал работать в Совете нацбезопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите. На посту главного советника Трампа по России он сменил Фиону Хилл, которая ушла в августе.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, который сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Том Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках расследования процедуры импичмента Дональда Трампа.