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Espreso.tvМирОт Трампа уходит советник по вопросам России, который сегодня будет свидетельствовать по делу об импичменте

От Трампа уходит советник по вопросам России, который сегодня будет свидетельствовать по делу об импичменте


фото: reuters
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время покинет свой пост

Об этом сообщает National Public Radio.

Собеседник радиостанции добавил, что он "некоторое время" рассматривал возможность ухода из администрации президента.

Моррисон начал работать в Совете нацбезопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите. На посту главного советника Трампа по России он сменил Фиону Хилл, которая ушла в августе.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, который сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Том Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках расследования процедуры импичмента Дональда Трампа.

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