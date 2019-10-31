От Трампа уходит советник по вопросам России, который сегодня будет свидетельствовать по делу об импичменте
31 октября, 2019, 12:15
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время покинет свой пост
Об этом сообщает National Public Radio.
Собеседник радиостанции добавил, что он "некоторое время" рассматривал возможность ухода из администрации президента.
Моррисон начал работать в Совете нацбезопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите. На посту главного советника Трампа по России он сменил Фиону Хилл, которая ушла в августе.
Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, который сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.
Том Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках расследования процедуры импичмента Дональда Трампа.
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